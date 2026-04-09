Депутат Чернышов предложил выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха

В России предложили выдавать электронные сертификаты гражданам с подтвержденными аллергическими заболеваниями для приобретения устройств очистки воздуха. С инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился вице-спикер Борис Чернышов.
В обращении указано, что аллергические заболевания дыхательных путей остаются одной из наиболее распространенных форм хронических нарушений здоровья в стране. По данным исследований, более 27 процентов россиян имеют различные аллергические заболевания, при этом около 1 из 10 сталкивается с аллергическим ринитом.
Отмечается, что сезонная аллергия на пыльцу существенно влияет на качество жизни, вызывая ухудшение самочувствия, снижение работоспособности и рост обращений за медицинской помощью. Эффективной мерой снижения воздействия аллергенов является обеспечение воздухообмена и фильтрации в помещениях.
Чернышов сообщил, что предлагается внедрить механизм электронных сертификатов по аналогии с уже действующей системой для технических средств реабилитации. По его словам, такая мера может снизить потребность в медикаментозной терапии и уменьшить долгосрочную нагрузку на систему здравоохранения, передает Lenta.ru.
