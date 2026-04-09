На реке Абакан образовался ледяной затор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На реке Абакан в районе населенного пункта Райков в Хакасии зафиксировано образование ледяного затора.
По данным на 8 апреля, уровень воды составляет 586 см при опасной отметке 958 см. В ближайшее время сохранится затороопасный характер вскрытия рек. Также подвижки льда и рост уровня воды отмечаются на реке Чулым в районе Копьево, где уровень поднялся примерно на 20 см.
Ситуация может привести к чрезвычайным ситуациям муниципального уровня, отмечает газета «Хакасия». Среди возможных последствий — подтопление пониженных участков местности, населенных пунктов, объектов экономики и автомобильных дорог, повреждение низководных мостов, размыв дамб, нарушение транспортного сообщения и работы коммунальных и энергетических служб.
В связи с неблагоприятной обстановкой подразделения МЧС по Республике Хакасия переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют быть внимательными и при возникновении подтоплений незамедлительно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу или по номеру 112.