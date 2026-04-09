Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу утром 9 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.
Временные ограничения вводили ночью 9 апреля. В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Поэтому работу аэропортов приостановили для обеспечения безопасности полетов.
В настоящее время региону ничего не угрожает.
Напомним, в Краснодарском крае при атаке БПЛА ночью 9 апреля погиб один человек. Обломки БПЛА упали в Крымском районе и Славянске-на-Кубани.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше