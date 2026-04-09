Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу

Временные ограничения сняли в аэропортах Краснодара и Геленджика утром 9 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу утром 9 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения вводили ночью 9 апреля. В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Поэтому работу аэропортов приостановили для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время региону ничего не угрожает.

Напомним, в Краснодарском крае при атаке БПЛА ночью 9 апреля погиб один человек. Обломки БПЛА упали в Крымском районе и Славянске-на-Кубани.

