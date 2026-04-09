В селе Ораки Красноярского края появилась мобильная связь от компании МТС

Компания МТС запустила базовую станцию в малонаселенном селе Ораки Шарыповского округа.

Строительство новой площадки позволило обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью село и его окрестности, а также участок трассы «Шарыпово — Балахта», связывающей западные районы Красноярского края с федеральной автодорогой М-54 «Енисей».

Село Ораки расположено на пути от Ужура к известной рекреационной зоне — россыпи озер Большое, Малое, Круглое, Сарбаголь и Еловое, куда в летний сезон ежегодно съезжаются тысячи туристов со всего края. Возвышающаяся над озерами гора Каратаг привлекает и хакасских шаманов, поскольку считается одним из культовых центров с сохранившимися петроглифами. Близ села Ораки также раскинуты сотни курганных насыпей и петроглифы на горе Кедровой, датируемые ранним железным веком.

Связь МТС поможет туристам прокладывать маршруты до местных достопримечательностей, а сельчане смогут совершать дистанционные покупки, подключать цифровые услуги, смотреть фильмы и сериалы без задержек, учиться и работать онлайн.

«Скоростной мобильный интернет давно стал необходимым условием для полноценной жизни и работы, что актуально не только для крупных городов, но и для малых населённых пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. Надеемся, и гости, направляющиеся к каскаду озер, и жители села Ораки оценят качество нашей сети и останутся довольны», — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

