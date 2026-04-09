Минпромторг назвал первые категории товаров для «российской полки»

По его словам, пилотными категориями могут и должны стать косметическая продукция, бытовая химия и парфюмерия.
«Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил Чекушов.
Законопроект «о российской полке» был подготовлен Минпромторгом в 2025 году. Документ предполагает обязательное размещение в торговых залах отдельных стеллажей с российскими непродовольственными товарами. Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Однако в середине марта в пресс-службе ведомства сообщили, что вступление документа переносится на год — до 1 марта 2027 года. В Минпромторге пояснили, что отсрочка позволит ритейлерам и маркетплейсам планомерно подготовиться к реализации новых требований.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.