Минпромторг назвал первые категории товаров для «российской полки»

Минпромторг определился с первыми категориями товаров для проекта «российской полки». Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов.

Источник: Life.ru

По его словам, пилотными категориями могут и должны стать косметическая продукция, бытовая химия и парфюмерия.

«Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил Чекушов.

Законопроект «о российской полке» был подготовлен Минпромторгом в 2025 году. Документ предполагает обязательное размещение в торговых залах отдельных стеллажей с российскими непродовольственными товарами. Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Однако в середине марта в пресс-службе ведомства сообщили, что вступление документа переносится на год — до 1 марта 2027 года. В Минпромторге пояснили, что отсрочка позволит ритейлерам и маркетплейсам планомерно подготовиться к реализации новых требований.

Ранее Life.ru писал, что Минпромторг может обязать устанавливать российскую ОС «Аврора» на все отечественные автомобили. Глава ведомства Антон Алиханов заявил, что в перспективе эта система может стать обязательной для внедрения. Требование также могут распространить на импортируемые машины, если ОС будет соответствовать потребностям рынка.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше