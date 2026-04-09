Драма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн лидирует в прокате

Два уикенда подряд фильм занимает первые строчки рейтингов.

Мелодрама «Твое сердце будет разбито», снятая по одноименной книге красноярской писательницы Анны Джейн, возглавила российский кинопрокат. Фильм второй уикенд подряд держит первенство по кассовым сборам, собрав за минувшие выходные 219 миллионов рублей в России и странах СНГ. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Напомним, что романтическая драма «Твое сердце будет разбито» стартовала в прокате 30 марта и сразу же заняла первое место, собрав в первый уикенд почти 200 миллионов рублей и привлекши 407,9 тысяч зрителей.

Фильм рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая, спасаясь от травли, заключает сделку с главным школьным хулиганом. Он соглашается притвориться ее парнем и защищать от обидчиков, а она, в свою очередь, обязуется выполнять все его требования.

Ранее корреспондент krsk.aif.ru посмотрела фильм и рассказала, почему его разнесли фанаты Анны Джейн.

