«Союзмультфильм» разрабатывает около 20 фильмов

Многие из картин основаны на персонажах из «золотой коллекции», рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Порядка 20 полнометражных игровых фильмов находятся в разработке киностудии «Союзмультфильм». Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

10 июня 2026 года «Союзмультфильм» отметит 90-летие со дня основания.

«В прошлом году киностудия запустила направление игрового кино, которое возглавила продюсер Нелли Яралова. Сейчас в разработке находятся около 20 полнометражных проектов, многие из которых основаны на персонажах из “золотой коллекции” студии. В разработке множество игровых проектов как партнерских, так и оригинальных, все они основаны на классических образах и литературных произведениях», — сказала собеседница агентства, не раскрывая деталей проектов.