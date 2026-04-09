Стало известно, сколько россиян считают себя кошатниками

Более половины жителей России считают себя кошатниками, доля собачников при этом составляет 42 процента. Соответствующая информация следует из данных опроса телеканала «Лапки LIVE».
Специалисты также выяснили, что работать в офисе вместе с котами и кошками хотели бы 29 процентов хозяев, вместе с собаками — 41 процент. Кроме того, еще 35 процентов респондентов любят наблюдать за питомцами через видеокамеру.
— Почти 70 процентов собачников поздравляют своих четвероногих друзей с днем рождения и новым годом и преподносят им игрушки и угощения. А кошатники — чуть более 30 процентов, — приводит результаты исследования РИА Новости.
Ранее московские ветеринары назвали самые необычные клички собак, которые приходили на обследование в 2026 году. Среди самых интересных — Селин Дион, Гай Ричи, Фрейд, Наполеон и Троцкий.
Жители столицы при выборе кличек для кошек тоже не боятся проявлять фантазию — они обращаются к мистике, литературе и даже истории. В городе были замечены питомцы с именами Люцифер, Люцик, Фурия, Цири и Живоглот, а также две кошки по кличке Тьма.