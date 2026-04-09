Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На красноярском острове Татышев стартовал сезон велопроката

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Татышев-парке заработал велопрокат. Большинство пунктов открылись еще в конце марта и уже вторую неделю принимают активных посетителей.

Источник: НИА Красноярск

Предприниматели отмечают, что спрос на услуги пока во многом зависит от погодных условий. Полноценный наплыв посетителей ожидается ближе к майским праздникам, однако в теплые дни активность уже заметна. Например, в воскресенье при температуре около +15 градусов услугами проката воспользовались более 500 человек, сообщается на сайте gnkk.ru.

В «Красгорпарке» уточнили, что сама организация не оказывает услуги велопроката, а предоставляет в аренду торговые павильоны предпринимателям, которые самостоятельно организуют сервисы для посетителей.