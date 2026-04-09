Иран обвинил США в нарушении трех пунктов договора: что может сорвать перемирие

Американские власти ночью 8 апреля объявили о временном прекращении огня в конфликте с Ираном. Тегеран в ответ заявил о готовности разблокировать Ормузский пролив. Однако уже через несколько часов перемирие было нарушено, и теперь в Иране считают дальнейший диалог бессмысленным. Об этом сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в своей публикации в социальной сети Х.