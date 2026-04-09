Иран обвинил США в нарушении трех пунктов договора: что может сорвать перемирие

Американские власти ночью 8 апреля объявили о временном прекращении огня в конфликте с Ираном. Тегеран в ответ заявил о готовности разблокировать Ормузский пролив. Однако уже через несколько часов перемирие было нарушено, и теперь в Иране считают дальнейший диалог бессмысленным. Об этом сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в своей публикации в социальной сети Х.
Галибаф резко осудил действия Вашингтона. По его словам, Соединённые Штаты нанесли удары по территории Ирана ещё во время объявленного режима тишины. Глава парламента подчеркнул, что такие шаги были сделаны задолго до запланированных прямых переговоров между двумя странами.
Как отметил Мохаммад Багер Галибаф, американская сторона нарушила сразу три важных условия соглашения о прекращении огня. Во-первых, США проигнорировали пункт о невмешательстве в дела Ливана. Во-вторых, зафиксированы случаи нарушения воздушного пространства Ирана. В-третьих, Вашингтон отказался признавать законное право Тегерана на обогащение урана.
Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при таких условиях любые переговоры или новое двустороннее перемирие теряют всякий смысл. Он подчеркнул, что доверие к американской стороне полностью подорвано.
Напомним, что президент США Дональд Трамп накануне угрожал Ирану полным уничтожением. Однако затем он неожиданно объявил о двустороннем перемирии сроком на две недели. Трамп заявил, что все военные цели Америки якобы достигнуты и теперь возможен устойчивый мир.
Израиль также поддержал это решение и присоединился к режиму прекращения огня. В Тегеране же произошедшее назвали великой победой иранского народа.
Тем не менее, уже вскоре после объявления перемирия ситуация изменилась. США и Израиль нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу на юге Ирана. 8 апреля на предприятии на острове Лаван прогремело несколько мощных взрывов.
Прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном запланированы на 10 апреля. Встреча должна пройти в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию на этих переговорах возглавит председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, а американскую сторону будет представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс.