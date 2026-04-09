Вкус кризиса. Почему в Петербурге повально закрываются рестораны?

Ресторанный бизнес Северной столицы постепенно погружается в глубокий кризис, а темпы закрытия заведений продолжают нарастать. И если раньше это воспринималось как локальные неудачи отдельных предпринимателей, то теперь речь идёт о системном спаде, затрагивающем весь сегмент общественного питания в городе. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Проходите, стол свободен.
Прошлый год общепит в России завершил с отрицательными показателями. По данным «Контур. Фокус», в масштабах страны было ликвидировано почти 35,5 тысячи предприятий — это на 10% больше, чем в 2024-м. Петербург, вопреки своему статусу гастрономической столицы и популярному туристическому направлению, не смог избежать общей негативной тенденции. Город, который славится разнообразием ресторанов, кафе и баров, теперь сталкивается с ощутимым сокращением числа заведений, особенно в самых престижных и оживлённых районах.
Тревожные сигналы начали поступать уже к середине прошлой осени. По данным аналитиков компании Nikoliers, в ключевых точках мегаполиса число закрытий заведений в 1,5 раза превысило число открытий. За девять месяцев закрылись 68 кафе и ресторанов, тогда как открыться удалось лишь 46. Особенно уязвимыми оказались точки в историческом центре города, включая Невский проспект, улицу Рубинштейна и Большую Морскую.
Список закрытий 2025 года производит сильное впечатление — не только масштабом, но и фигурирующими в нём именами. Среди самых заметных потерь — ресторан «Гастрономика по-новому» певицы Татьяны Булановой, располагавшийся на улице Марата. Заведение открылось в 2023 году и подавало большие надежды, но не смогло адаптироваться к изменившимся условиям рынка.
Осенью на дебаркадере «Летучий голландец» закрылся ресторан Veter, совладельцами которого были московский ресторатор Антон Пинский и журналистка Ксения Собчак.
Не обошли трудности и долгожителей петербургского ресторанного рынка. Например, успешно работавший на улице Пестеля Gastroli был вынужден прекратить деятельность после почти десяти лет работы. Ещё один пример — ресторан Gods на улице Рубинштейна, просуществовавший пять лет. Он запомнился горожанам не только кулинарными предложениями, но и громкими скандалами, вызванными оформлением интерьера в неоднозначной стилистике. Тем не менее даже такая известность не помогла ему остаться на плаву. В список других обладателей громких вывесок, которым пришлось закрыть свои двери, попали также Sunday Ginza, Kuznya café и Lamb.
Стейк за ползарплаты.
Эксперты сходятся во мнении, что причины происходящего многогранны и взаимосвязаны. С одной стороны, стремительно растут издержки: аренда в центре города остаётся крайне дорогой, цены на продукты и коммунальные услуги продолжают увеличиваться, а зарплаты персонала требуют постоянного повышения, чтобы удерживать квалифицированные кадры. С другой стороны, меняется поведение потребителей: посетители становятся более экономными, чаще выбирают заведения среднего ценового сегмента, отдают предпочтение доставке еды или готовят дома. Высокая конкуренция в центральных районах приводит к тому, что даже известные и раскрученные проекты не могут обеспечить стабильный поток гостей. К этому добавляются сложности с кадрами: дефицит поваров, официантов и управленцев повышает операционные расходы и снижает качество сервиса.
«В первую очередь снизилась платёжеспособность гостей. А всё остальное дорожает — аренда, коммуналка, продукты. Естественно, приходится повышать цены, чтобы выжить. Плюс ко всему добавились налоги», — отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Леонид Гарбар.
По его словам, на рестораны также влияет активное развитие продаж готовой еды в супермаркетах. Многие люди переходят на этот формат из-за доступности и относительно низких цен. «В супермаркетах мало того, что стала продаваться готовая еда, так они ещё начали ставить столы и стулья, чтобы можно было поесть, не отходя от кассы. А на фудкортах вообще постоянно полная посадка. При этом заведениям там не нужны лицензии, они практически не несут никакие издержки. И как всю эту публику потом затащить в ресторан?», — рассуждает эксперт.
Логику людей, перешедших на магазинную гастрономию, можно понять, лишь заглянув в меню ресторанов. Если брать центр города, то заказать горячее блюдо меньше, чем за тысячу рублей, будет весьма проблематично. Встречаются и позиции, ценник на которые может шокировать. Так, например, MEGUmi возле Исаакиевского собора предлагает насладиться говяжьим стейком в 200 граммов за 37 тыс. руб. А 110 граммов тартара из тунца с чёрной икрой обойдутся здесь почти в 15 тыс. руб.
«Парадокс в том, что у таких заведений своя особенная аудитория, и меньше ходить из-за роста цен она по ресторанам не станет. А вот средний сегмент пострадает сильнее всего, потому что люди начинают экономить. Надо понимать, что цены в меню растут не из-за жадности, а потому что по-другому не получается», — рассказал управляющий одного из заведений на улице Рубинштейна Вадим.
Антураж вместо еды.
С сожалением о ценах говорят не только рестораторы, но и обычные жители.
«Мы с мужем раньше каждую неделю устраивали поход в какое-нибудь хорошее место. Отдохнуть от рутины, посмотреть друг на друга другими глазами, — грустно улыбается Валентина Л. из Кировского района. — Теперь пришлось про это забыть. Дорого так, что никакой семейный бюджет не выдержит! Ну куда это годится — вечер обходится в восемь-десять тысяч, и это просто еда, пусть и авторская! Цены растут как на дрожжах, а зарплаты — нет. Поэтому ездим, как и все, по магазинам, стараемся что-то приготовить сами, но это уже совсем другое. Хочется необычной атмосферы, а не дома сидеть. А идти в ресторан, заказывать чай с тарталеткой за деньги, которых хватит на полноценные семейные обед и ужин, прямо совсем обидно».
«Раньше мы с подружками постоянно встречались в самых разных рестиках — интересно было глянуть, в Питере столько классных мест, — рассказывает Ксения К. — Теперь всё, максимум в баре посидишь, и то цены кусачие, жалко таких денег. Работаешь-работаешь, чтобы за один поход недельный заработок просадить? В общем, практика встреч в каких-то крутых заведениях забыта — мы теперь по набережным гуляем. Тоже хорошо, Петербург — один из самых красивых городов мира. Обидно только, что ещё и один из самых дорогих».
Ей вторит Светлана М. из Приморского района: «Встречаемся крайне редко в ресторанчиках и только по какому-нибудь поводу. И то выбираем бюджетные варианты — китайские или турецкие. При этом постоянно смотришь на цены, стараешься выбрать не то, что хочется, а то, что по карману или по акции. Рестораны сейчас — места для встречи с друзьями в красивом антураже, а не для того, чтобы сытно и вкусно поесть».
В таких условиях перспективы отрасли выглядят неоднозначными. Эксперты с осторожностью оценивают ближайшие годы, отмечая, что для стабилизации ситуации потребуются комплексные меры. С одной стороны, важна поддержка со стороны городских властей — например, снижение налоговой нагрузки, помощь в поиске помещений или программы субсидирования. С другой — самим рестораторам придётся кардинально пересмотреть свои бизнес-модели: оптимизировать расходы, искать новые форматы обслуживания, 100 активнее использовать цифровые технологии и уделять больше внимания лояльности гостей.