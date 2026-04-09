Милиция Минска открыла бесплатную проверку сайтов и соцсетей на мошенничество

Белорусы смогут проверить аккаунты и сайты на мошенничество через чат-бот.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Минска открыла бесплатную проверку сайтов и соцсетей на мошенничество. Подробности БелТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Чат-бот @ScamBY_bot в Telegram дает возможность проверить подозрительные аккаунты в Instagram*, интернет-сайты, а также группы в Телеграм. В милиции поясняют: если аккаунты вызывают у белорусов подозрения, то они могут отправить имя пользователя боту.

«Он проверит, попадал ли запрашиваемый ресурс в поле зрения правоохранителей как мошеннический», — заметили в ГУВД.

Кстати, белорусские банки будут следить за всеми операциями клиентов с 1 июля 2026 года.

Ранее МВД сказало, какие письма о штрафах белорусы не должны даже открывать.

Тем временем таксист позвонил в милицию, услышав разговор пенсионерки по дороге в Минск.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.