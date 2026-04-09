Милиция Минска открыла бесплатную проверку сайтов и соцсетей на мошенничество. Подробности БелТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Чат-бот @ScamBY_bot в Telegram дает возможность проверить подозрительные аккаунты в Instagram*, интернет-сайты, а также группы в Телеграм. В милиции поясняют: если аккаунты вызывают у белорусов подозрения, то они могут отправить имя пользователя боту.
«Он проверит, попадал ли запрашиваемый ресурс в поле зрения правоохранителей как мошеннический», — заметили в ГУВД.
