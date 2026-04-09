Штраф за езду на электросамокате вдвоем могут увеличить в десять раз

Штраф за езду на электросамокате двух человек предлагает увеличить в десять раз заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он уже направил такое предложение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, пишет RT.
Эксперт отмечает, что наибольшее число ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности) происходит из-за того, что на самокате передвигаются сразу два человека.
«Практика показывает, что при падении двух человек травмы, полученные ими, оказываются серьёзнее травм, полученных одним упавшим. Потерять равновесие при таком движении нетрудно — вес и нагрузка на СИМ распределяются неправильно, управление затрудняется, поэтому любой поворот и кочка становятся причиной ДТП», — отметил Соловьёв.
В настоящее время штраф за это нарушение составляет 800 рублей, что не соответствует степени опасности передвижения двух человек на одном СИМ. А тот факт, что штрафовать граждан могут коммерческие организации по своему усмотрению (сервисы прокатов электросамокатов), снижает уровень контроля в данной сфере.
Юрист предлагает увеличить штрафы за езду вдвоем до 8 тысяч рублей.