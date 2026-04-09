Жена Федора Смолова Карина Истомина рассказала о пережитом выкидыше

Супруга футболиста Федора Смолова модель и диджей Карина Истомина рассказала о пережитом выкидыше. Соответствующий пост появился в ее личном блоге.
Истомина поделилась, что не знала о произошедшем и радовалась беременности вместе с семьей вплоть до посещения врача. О выкидыше она узнала в марте.
Девушка рассказала, что вместе с мужем давно хотела еще одного ребенка. И когда в марте они узнали о беременности, сразу поделились радостной новостью с родственниками.
— Находилась в приятном предвкушении со своим мужем. И мы много об этом разговаривали. Я рассказала маме, он рассказал своим родителям, мы рассказали своим самым‑самым близким друзьям — там все за нас порадовались. Я прихожу к врачу, иду на УЗИ. И на УЗИ ничего нет, — рассказала она.
По ее словам, врач предположил биохимическую или внематочную беременность либо слишком маленький срок.
— Ну и как бы я созваниваюсь с врачом, она говорит: «Ну вот, у вас биохимическая беременность». Я, честно, не знала, что это такое. Мне кажется, мне было бы не так больно морально, если бы я знала, — поделилась Истомина в своем Telegram-канале.
В то же время девушка заверила, что у нее все хорошо, и попросила не жалеть ее.
Истомина — не единственная знаменитость, которая столкнулась с подобным. В 2024 году певица Виктория Дайнеко рассказала, что пережила самопроизвольный выкидыш. По словам артистки, она лишилась ребенка из-за группы крови — у нее с мужем разный резус-фактор.