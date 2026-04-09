В Госдуме хотят вернуть туристический кешбэк для одной категории россиян: о ком идет речь

В России необходимо возродить программу туристического кешбэка. И в первую очередь — для семей с детьми. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
По его словам, гражданам нужны меры поддержки.
«В частности, необходимо возрождать программу туристического кешбэка, хотя бы для семей с детьми — по их бюджетам расходы на отдых бьют больнее всего», — сказал парламентарий.
По его словам, внутренний туризм мог бы стать мощным драйвером экономики. Но из-за роста цен на туристические услуги, они оказались россиянам недоступны. Миронов обратил внимание, что на фоне роста турпоездок в последние годы, спрос именно на семейный и детский отдых падает — родителям он не по карману.
Необходим кешбэк, уверен Миронов, и на путевки в детские лагеря. Цены на них каждый год растут на 15−20 процентов, и также ежегодно число отдыхающих в них детей сокращается.
Ранее в Госдуме РФ рассматривался вопрос о возобновлении специальной программы компенсации затрат на детский туризм — детский кешбэк — направленной на повышение доступности организованного отдыха для детей в летний период.