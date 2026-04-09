Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят вернуть туристический кешбэк для одной категории россиян: о ком идет речь

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо возродить программу туристического кешбэка. И в первую очередь — для семей с детьми. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, гражданам нужны меры поддержки.

«В частности, необходимо возрождать программу туристического кешбэка, хотя бы для семей с детьми — по их бюджетам расходы на отдых бьют больнее всего», — сказал парламентарий.

По его словам, внутренний туризм мог бы стать мощным драйвером экономики. Но из-за роста цен на туристические услуги, они оказались россиянам недоступны. Миронов обратил внимание, что на фоне роста турпоездок в последние годы, спрос именно на семейный и детский отдых падает — родителям он не по карману.

Необходим кешбэк, уверен Миронов, и на путевки в детские лагеря. Цены на них каждый год растут на 15−20 процентов, и также ежегодно число отдыхающих в них детей сокращается.

Сайт KP.RU рассказывал, как в 2026 году получить туристический кешбэк за отдых в Крыму.

Ранее в Госдуме РФ рассматривался вопрос о возобновлении специальной программы компенсации затрат на детский туризм — детский кешбэк — направленной на повышение доступности организованного отдыха для детей в летний период.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
