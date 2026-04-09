Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 9 апреля

Отключения света в Ростове на 9 апреля запланированы на десятках адресов, так что без электричества останутся сотни жителей города. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в течение четверга не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Детская, 1−79 и 2−72;
— переулок Рационализаторский, 31−53, 24−40, 49;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— проспект 40 лет Победы, 65/5, 65/6, 65/13, 69/6, 69/8, 69/9, 73/3, 73/13, 73/14.
