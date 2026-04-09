Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 9 апреля

Энергетики назвали адреса, где не будет света в Ростове 9 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 9 апреля запланированы на десятках адресов, так что без электричества останутся сотни жителей города. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в течение четверга не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;

— переулок Норильский, 14−28;

— улица Детская, 1−79 и 2−72;

— переулок Рационализаторский, 31−53, 24−40, 49;

— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— проспект 40 лет Победы, 65/5, 65/6, 65/13, 69/6, 69/8, 69/9, 73/3, 73/13, 73/14.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.