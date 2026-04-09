В Хабаровске ограничат движение транспорта на время крестного хода 19 апреля

Верующие пройдут по улице Воронежской.

Источник: Хабаровский край сегодня

Традиционный крестный ход от Свято-Елизаветинского храма по территории прилегающего микрорайона, пройдет 19 апреля в день Антипасхи, то есть следующего воскресенья после самого праздника праздников.

Уже много лет верующие идут с праздничными песнопениями по окрестным улицам, чтобы возвестить всем радость о воскресшем Христе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В связи с этим возможна временная приостановка движения автотранспорта по улице Воронежской, 49а в 10.45. Оно коснется и муниципальных маршрутов, следующих по улицам Воронежской и Большой.

Но ограничение движения будет совсем ненадолго, как только крестный ход перейдет улицу, автомобили смогут продолжить свой путь.

Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ГАИ.

Получить информацию о работе маршрутов пассажиры могут у диспетчера по телефону 45−00−56.