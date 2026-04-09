В Челябинской области ветераны получат по 10 тысяч ко Дню Великой Победы

На Южном Урале ветераны получат праздничную выплату — 10 тысяч рублей — ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Средства будут доставлены получателям одновременно с апрельской пенсией, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Социального фонда России.
Выплата осуществляется в соответствии с указом президента РФ. Право на нее имеют ветераны, проходившие службу в действующей армии в годы Великой Отечественной войны; лица, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья на фронте; участники боевых операций в ходе Великой Отечественной, а также граждане, выполнявшие специальные задачи в составе воинских частей действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств.
«Выплата ко Дню Победы назначается автоматически, ветеранам или их родственникам не требуется подавать заявление, предоставлять какие-либо документы. Вся предварительная работа по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций уже проведена», — прокомментировал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
В отделении СФР также разъяснили график зачисления средств. Для ветеранов, получающих пенсию через почтовые отделения, ежегодная выплата поступит в период с 4 по 24 апреля вместе с другими ежемесячными перечислениями. Тем, кто выбрал доставку пенсии на банковские счета, средства будут зачислены 17, 21 и 22 апреля.