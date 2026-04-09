Любовь в сети обернулась шантажом для жительницы ЕАО

В Еврейской автономной области 36-летняя жительница Ленинского района обратилась в полицию после того, как стала жертвой шантажа, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
По данным правоохранителей, женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях, и их переписка длилась несколько месяцев. В ходе общения потерпевшая отправила личное видео приватного характера. Через некоторое время общение прекратилось, но позднее с того же аккаунта ей написала незнакомка, представившаяся сожительницей мужчины. Она стала угрожать распространением видео и требовать деньги за его неразглашение.
В течение четырёх месяцев женщина перечисляла небольшие суммы, всего почти 20 тысяч рублей. После этого она поняла, что стала жертвой преступных действий, и обратилась в полицию.
Органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к инциденту.
Правоохранители напоминают о необходимости соблюдать цифровую гигиену: не передавать малознакомым личные данные, фото и видео, быть внимательными в соцсетях и мессенджерах, а при угрозах и шантаже сразу обращаться в полицию.