Любовь в сети обернулась шантажом для жительницы ЕАО

По данным правоохранителей, женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях, и их переписка длилась несколько месяцев. В ходе общения потерпевшая отправила личное видео приватного характера. Через некоторое время общение прекратилось, но позднее с того же аккаунта ей написала незнакомка, представившаяся сожительницей мужчины. Она стала угрожать распространением видео и требовать деньги за его неразглашение.