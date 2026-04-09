Самарцам досрочно перечислят детские пособия из-за майских праздников

Из-за длительных майских праздников детские пособия за апрель самарским семьям выплатят досрочно. Деньги поступят на карты родителей 29 и 30 апреля, а не в начале мая, как обычно. Об этом сообщает Социальный фонд России.
«Досрочно выплаты получат только те семьи, которые выбрали безналичный способ получения через банк. Если пособие доставляет почта, то деньги придут в мае — с 3 по 25 число в зависимости от графика работы отделений», — рассказали в ведомстве.
Это коснется единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и семей с детьми военнослужащих по призыву.
При этом ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет поступит 5 мая.