Самарцам досрочно перечислят детские пособия из-за майских праздников

Выплаты на содержание детей самарским семьям поступят 29 и 30 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Из-за длительных майских праздников детские пособия за апрель самарским семьям выплатят досрочно. Деньги поступят на карты родителей 29 и 30 апреля, а не в начале мая, как обычно. Об этом сообщает Социальный фонд России.

«Досрочно выплаты получат только те семьи, которые выбрали безналичный способ получения через банк. Если пособие доставляет почта, то деньги придут в мае — с 3 по 25 число в зависимости от графика работы отделений», — рассказали в ведомстве.

Это коснется единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и семей с детьми военнослужащих по призыву.

При этом ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет поступит 5 мая.