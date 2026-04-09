В зону СВО отправляется 23-й красноярский гуманитарный конвой «ИZ Сибири — сынам России»

Сегодня команда народного проекта Общественной палаты Красноярского края «ИZ Сибири — сынам России» отправила в зону спецоперации первую фуру 23-го гуманитарного конвоя. В составе груза три автомобиля высокой проходимости, мотоциклы с колясками и без, а также большое количество колес для различной техники. Также загружены индивидуальные посылки, форма и маскировочные сети от волонтерских движений края, медицинские препараты для госпиталей прифронтовой зоны. Медикаменты всегда требуются госпиталям, — отмечает член Общественной палаты Красноярского края, руководитель народного проекта ОП КК «ИZ Сибири — сынам России» Максим Бабин. — Также требуются бойцам средства защиты, средства связи и дрон-детекторы. Их мы отправим в зону СВО со следующими фурами гуманитарного конвоя. Как говорят волонтеры, в последнее время количество груза, отправляемого «за ленточку», увеличилось в разы. Если раньше гуманитарный конвой состоял из одной фуры, сейчас участники проекта собирают по пять-шесть. Это говорит о том, что проект Общественной палаты набирает популярность у жителей региона. Люди поняли, что мы довозим груз до адресата, мы надежны, — считает Максим Бабин. 23-й гуманитарный конвой также будет состоять из шести большегрузов. Сопровождает их команда волонтеров из 18 человек. Им предстоит больше месяца провести в зоне СВО, доставляя посылки каждому бойцу. На наполнение гуманитарного конвоя работает практически весь Красноярский край. Дорогостоящие средства защиты помогает приобретать фонд «Доброволец», вносят существенный вклад волонтерские движения «Высота 505», «Сибирские паучки», «Незабудка» из Ачинска, «Таймыр — воинам Донбасса». Они привозят на склады народного проекта «ИZ Сибири — сынам России» маскировочные сети, продукты питания, одежду, сумки и рюкзаки, средства защиты. Немаловажна и волонтерская помощь в погрузке гуманитарного конвоя. Традиционно загрузить фуры помогают ребята с военной кафедры университета имени Решетнёва и техникума промышленного сервиса, а также волонтеры движения «Ни шагу назад», «Армия добра 24» и многие другие. Сегодня первая фура 23-го гуманитарного конвоя отправилась в путь на Луганское направление, остальные машины уйдут из Красноярска в ближайшее время. Они повезут гуманитарную помощь бойцам, выполняющим свой долг на разных направлениях, а также в Крыму.