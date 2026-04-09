В ЦБ РФ заявили о возможной паузе в дальнейшем снижении ключевой ставки

Банк России (ЦБ РФ) в рамках апрельского заседания может как продолжить политику постепенного снижения ключевой ставки, так и взять временную паузу в этом вопросе. С таким мнением выступил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
Эксперты регулятора обсудят и оценят целесообразность дальнейшего понижения ставки.
— Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу, — приводит его слова ТАСС.
Решение о снижении ключевой ставки советом директоров Банка РФ до 15 процентов годовых, принятое 20 марта, — понятная и ожидаемая мера со стороны регулятора. Такое мнение высказал коммерческий директор «Брусники» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Зорин.
Однако спешить в этом вопросе регулятор не намерен. Резкое снижение ключевой ставки ЦБ до трех процентов приведет к классической гиперинфляции, предупредила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы РФ, посвященном годовому отчету регулятора за 2025 год.