Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ РФ заявили о возможной паузе в дальнейшем снижении ключевой ставки

Банк России (ЦБ РФ) в рамках апрельского заседания может как продолжить политику постепенного снижения ключевой ставки, так и взять временную паузу в этом вопросе. С таким мнением выступил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Эксперты регулятора обсудят и оценят целесообразность дальнейшего понижения ставки.

— Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу, — приводит его слова ТАСС.

Решение о снижении ключевой ставки советом директоров Банка РФ до 15 процентов годовых, принятое 20 марта, — понятная и ожидаемая мера со стороны регулятора. Такое мнение высказал коммерческий директор «Брусники» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Зорин.

Однако спешить в этом вопросе регулятор не намерен. Резкое снижение ключевой ставки ЦБ до трех процентов приведет к классической гиперинфляции, предупредила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы РФ, посвященном годовому отчету регулятора за 2025 год.

