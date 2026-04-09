Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУ

За ночь над регионами страны сбили 69 украинских беспилотников. Уничтоженные в небе над соседней Астраханской областью, Волгоград смертоносные летательные аппараты обошли стороной.
БПЛА самолетного типа сегодняшней ночью перехватили в Курской, Астраханской областях, в Краснодарском крае, а также над акваторией Черного моря.
В Волгоградской области режим беспилотной опасности объявили вчерашним вечером. Сегодня в 3:02 горожанам сообщили о минувшей угрозе.
Фото Андрея Поручаева.
