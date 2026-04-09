Финским игрокам хабаровского «СКА-Нефтяника» угрожали за выступление в России

Финским игрокам по хоккею с мячом хабаровского «СКА-Нефтяника» Томми Мяаття и Туомасу Мяаття угрожали на родине за то, что они продолжают выступать в России. Об этом в интервью ТАСС (16+) рассказал бывший игрок «СКА-Нефтяника», капитан московского «Динамо» Никита Иванов.
Туомас Мяаття выступает за «СКА-Нефтяник» с 2020 года, неоднократно признавался лучшим игроком Финляндии. Томми Мяаття перешел в хабаровский клуб в 2023 году, оба становились серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов мира.
«А какой смысл им уезжать, если их все здесь устраивает? У нас хороший, конкурентоспособный чемпионат, они сами играют в сильной команде в идеальных условиях, — сказал Иванов. — Мне все это кажется некрасивым по отношению к нашей стране, что им угрожали за то, что они выступают у нас. Это я знаю. И в сборную их не берут. А кому они хуже делают, что не берут лучшего игрока сборной Финляндии, — нам или себе?».
«Ребята молодцы, что не поддались на всю эту белиберду. В конечном счете, когда все помирятся, как к ним будут относиться — ой, извините-извините?», — добавил он.
Иванов рассказал о состоянии игроков в условиях давления. «Я с Туомасом общался и общаюсь. Думаю, внутри они, конечно, переживают, но раз решили остаться, то все нормально. И они не переживают сильно по этому поводу. Они же возвращаются домой в межсезонье», — пояснил он.
