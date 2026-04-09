Учёные из Иркутска изучили теорию происхождения опасных трещин на Байкале

При изучении льда учёные анализировали схожесть образования крупных трещин в ледовом покрытии Байкала с разломами в земной коре, образующимися в результате землетрясения. Вместе с тем сотрудники регионального филиала Института земной коры СО РАН проводили мониторинг снежного покрова на прибрежных участках Байкала, анализировали структуру льда озера, делали сбор подлёдной воды для дальнейшего анализа. Помимо комплексных приборов для фиксации глубины трещин льда, в работе специалисты задействовали БПЛА. Сейчас сотрудники научного института проводят обработку информации для дальнейшего изучения.



В планах учёных в этом году — продолжить выполнять работы на льду Байкала в рамках мегасайенс-проекта Baikal-GVD. В проекте задействуют Байкальский нейтринный телескоп, который сейчас является крупнейшим в Северном полушарии.