Учёные из Иркутска изучили теорию происхождения опасных трещин на Байкале

IrkutskMedia, 9 апреля. Сотрудники Института земной коры СО РАН провели исследование трещин ледового покрова на озере Байкал. Работы велись в марте этого года в период активной фазы таяния льда при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своих социальных сетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
При изучении льда учёные анализировали схожесть образования крупных трещин в ледовом покрытии Байкала с разломами в земной коре, образующимися в результате землетрясения. Вместе с тем сотрудники регионального филиала Института земной коры СО РАН проводили мониторинг снежного покрова на прибрежных участках Байкала, анализировали структуру льда озера, делали сбор подлёдной воды для дальнейшего анализа. Помимо комплексных приборов для фиксации глубины трещин льда, в работе специалисты задействовали БПЛА. Сейчас сотрудники научного института проводят обработку информации для дальнейшего изучения.
В планах учёных в этом году — продолжить выполнять работы на льду Байкала в рамках мегасайенс-проекта Baikal-GVD. В проекте задействуют Байкальский нейтринный телескоп, который сейчас является крупнейшим в Северном полушарии.
В планах правительства региона — реализация проекта развития береговой инфраструктуры Байкала и строительства на 107-м км Кругобайкальской железной дороги современной базы для изучения физических процессов в период ледообразования в акватории озера. Предполагается, что база будет рассчитана на 120 специалистов.
Также в ближайшее время специалисты Байкальского музея СО РАН планируют провести две экспедиции по мониторингу состояния байкальской нерпы. В мае ИЗК СО РАН исследуют динамику размыва берегов Байкала для оценки динамики процесса и выявления факторов, влияющих на разрушение прибрежной зоны.
