В России на 2027 год продлят запрет на вылов одного вида рыбы

Действующий до конца 2026 года запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Волге и Каспийском море могут продлить и в 2027 году. Об этом заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
«На 2026 год запрет на вылов воблы продлен. Сейчас будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но в целом пока прогноз не очень позитивный. Вероятность большая, что запрет на 2027 год будет продлен», — сказал он.
До этого своим указом президент России Владимир Путин запретил промышленный вылов дельфинов и китов. Также ужесточились ограничения вылова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России.