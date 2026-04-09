Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России на 2027 год продлят запрет на вылов одного вида рыбы

Росрыболовство: Запрет на вылов воблы может быть продлен на 2027 год.

Источник: Комсомольская правда

Действующий до конца 2026 года запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Волге и Каспийском море могут продлить и в 2027 году. Об этом заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«На 2026 год запрет на вылов воблы продлен. Сейчас будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но в целом пока прогноз не очень позитивный. Вероятность большая, что запрет на 2027 год будет продлен», — сказал он.

В России разрешена рыбалка на разных водоемах, но стоит помнить, что это не только приятное времяпрепровождение, но и большая ответственность. Сайт KP.RU рассказал тонкости закона о рыбалке в 2026 году.

До этого своим указом президент России Владимир Путин запретил промышленный вылов дельфинов и китов. Также ужесточились ограничения вылова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России.