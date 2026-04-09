Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове у 92-летней пенсионерки украли 457 тысяч рублей

Мошенник украл 3,5 млн рублей у запуганных пенсионеров в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове у 92-летней пенсионерки похитили 457 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.

Мужчина позвонил пожилой женщине, представился правоохранителем и заявил, что с ее счетов якобы финансируются вооруженные силы соседнего государства. Несмотря на преклонный возраст, бабушку жестоко запугали немедленным арестом и тюремным сроком, заставив отдать накопления «для проверки».

— Испуганная пенсионерка передала деньги курьеру. Осознав обман, она обратилась к нам. Оперативники быстро вычислили и задержали 24-летнего парня, который уже успел перевести украденное в криптовалюту, — пояснили в полиции.

Во время допросов выяснилось, что задержанный курьер работал не только в Ростове, но и в Новочеркасске. На его счету еще как минимум четыре обманутых старика, а общий ущерб составил около трех с половиной миллионов рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.