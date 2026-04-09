В Ростове у 92-летней пенсионерки украли 457 тысяч рублей

В Ростове у 92-летней пенсионерки похитили 457 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.
Мужчина позвонил пожилой женщине, представился правоохранителем и заявил, что с ее счетов якобы финансируются вооруженные силы соседнего государства. Несмотря на преклонный возраст, бабушку жестоко запугали немедленным арестом и тюремным сроком, заставив отдать накопления «для проверки».
— Испуганная пенсионерка передала деньги курьеру. Осознав обман, она обратилась к нам. Оперативники быстро вычислили и задержали 24-летнего парня, который уже успел перевести украденное в криптовалюту, — пояснили в полиции.
Во время допросов выяснилось, что задержанный курьер работал не только в Ростове, но и в Новочеркасске. На его счету еще как минимум четыре обманутых старика, а общий ущерб составил около трех с половиной миллионов рублей.
