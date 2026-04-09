Глеб Никитин раскритировал подходы к проведению «Разговоров о важном» в школах

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритировал формат проведения «Разговоров о важном» в региональных школах. Во время интервью с журналистом Юрием Подолякой он отметил, что темы для таких занятий как будто «берутся с потолка».
По словам главы региона, властям нужно более активно продвигать идеологию, которая позволит повысить рождаемость в России, делая это на каждом уровне — в частности, в школах. Так, это можно делать в рамках уроков «Разговоры о важном». Но, как показывает практика, сказал Никитин, на таких занятиях нет «того разговора, который заставляет задуматься».
"Я анализирую темы, в том числе, и они как будто с потолка берутся. Но можно же взять идеологию — то, что нам важно сегодня обсуждать. Тема демографии, я думаю, должна занимать 40−50% времени или хотя бы треть, — подчеркнул Никитин.
