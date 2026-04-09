Обычный осмотр у стоматолога обернулся сепсисом: пациент лишился рук и ног

В США 34-летний житель штата Техас лишился рук и ног после развития сепсиса, возникшего вскоре после визита к стоматологу, сообщает People.

В США 34-летний житель штата Техас лишился рук и ног после развития сепсиса, возникшего вскоре после визита к стоматологу, сообщает People. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным публикации, 29 декабря пациент обратился к врачу с воспалением десен. Во время осмотра началось кровотечение, после чего, предположительно, инфекция попала в кровоток. Уже через 45 минут состояние резко ухудшилось: появились озноб и признаки тяжелой реакции организма.

В больнице у мужчины диагностировали сепсис. Затем произошла остановка сердца, после которой его подключили к аппаратам жизнеобеспечения. В дальнейшем развилась молниеносная пурпура — поражение сосудов, приводящее к некрозу тканей.

Медики пытались остановить процесс, удаляя пораженные участки, однако это привело к повторному септическому шоку. Для спасения жизни было принято решение об ампутации.

В результате пациенту удалили правую ногу и кисть, левую ногу ниже колена и часть левого предплечья. Его состояние оценивается как стабилизированное.

