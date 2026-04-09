В красноярском храме на Стрелке установили передвижную звонницу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В храме праведных Иоакима и Анны на Стрелке в Красноярске установили передвижную звонницу, которую планируют использовать для обучения звонарскому мастерству.
Конструкцию изготовили звонарь Станислав Савчук и мастер Анатолий Яремчук. На звоннице размещены семь ярославских колоколов общим весом более 250 килограммов. Каркас выполнен из металла, обрешетка — из лиственницы, верх украшен кованым куполом с крестом. Для перемещения предусмотрены поворотные пневмоколеса.
Настоятель храмов Иоанна Предтечи и праведных Иоакима и Анны протоиерей Николай Ши-кэ-мин благословил использовать звонницу для обучения. Первый мастер-класс для прихожан уже провели звонари Глеб и Илья.
В Красноярской епархии уточнили, что храм строится с 2022 года.
В сентябре 2025 года в нем прошла первая Божественная литургия. Малый храм станет частью будущего комплекса кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.