Хабаровск закружился в «Дальневосточном вальсе»

В Хабаровском крае стартовали репетиции «Дальневосточного вальса» — нового объединённого названия патриотических танцевальных традиций города, которое соединяет «Майский вальс» и «Победный вальс», — сообщает ВК группа Дальневосточный вальс — Хабаровск.
На первой тренировке закружились около восьмидесяти пар разных возрастов. Организаторы подчёркивают: опыт в танцах не нужен, на репетициях обучают с нуля. Желающие ещё могут зарегистрироваться и присоединиться к занятиям, чтобы стать частью зрелища, которое объединяет сердца.
Для подготовки к мероприятию организаторы сняли обучающий видеоролик, который поможет освоить основные элементы танца и настроиться на участие: смотреть видео.
Репетиции проходят по вторникам и четвергам с 18:00 до 19:30, а также по воскресеньям с 12:00 до 13:30 на площади «Город воинской славы» (ул. Тургенева, 65Б, за Комсомольской площадью). Финальное выступление состоится 9 мая в 18:00.
Первая репетиция стала настоящим волшебством: пары наполнили площадь красотой, гармонией и теплом, а каждая мелодия и шаг напоминали о единстве и общей истории города.
Организаторы приглашают всех желающих окунуться в атмосферу праздника и научиться вальсировать вместе.