Пермские и удмуртские врачи спасли мужчину с опасной тахикардией

Медики Пермского края и Удмуртии спасли пациента с опасной желудочковой тахикардией, поделились в пресс-службе Правительства Прикамья. Мужчину экстренно госпитализировали в Пермь.
Пожилой пациент поступил в больницу Удмуртии с частыми приступами нарушения ритма сердца. После телемедицинской консультации с врачами Пермской краевой клинической больницы было решено установить ему кардиовертер дефибриллятор и оперативно доставить в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Перми. Для транспортировки выбрали авиацию, так как это быстрее и безопаснее, чем 4 часовая поездка на реанимобиле.
Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.
Имплантированный дефибриллятор будет следить за ритмом сердца и автоматически реагировать на опасные аритмии. Через 6 суток мужчину выписали. После восстановления пациент отметил быструю транспортировку и улучшение самочувствия: по его словам, после операции сердце заработало по-новому. Он также поблагодарил персонал и отметил хорошие условия в больнице.
Каждый год около 10 пациентов с сердечно сосудистыми патологиями эвакуируют из Удмуртии в Пермь. Санавиация Пермской клинической больницы четко взаимодействует с удмуртскими коллегами. Алексей Степанов, заведующий санавиацией ПККБ подчеркнул, что о прибытии пациентов сообщают за сутки, и к назначенному времени их встречают на вертолетной площадке, чтобы доставить в клинику.