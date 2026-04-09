Пермские и удмуртские врачи спасли мужчину с опасной тахикардией

Пожилой пациент поступил в больницу Удмуртии с частыми приступами нарушения ритма сердца. После телемедицинской консультации с врачами Пермской краевой клинической больницы было решено установить ему кардиовертер дефибриллятор и оперативно доставить в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Перми. Для транспортировки выбрали авиацию, так как это быстрее и безопаснее, чем 4 часовая поездка на реанимобиле.