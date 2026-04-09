Пермские и удмуртские врачи спасли мужчину с опасной тахикардией

Пожилого пациента экстренно госпитализировали в центр сердечно-сосудистой хирургии в Перми.

Источник: Комсомольская правда

Медики Пермского края и Удмуртии спасли пациента с опасной желудочковой тахикардией, поделились в пресс-службе Правительства Прикамья. Мужчину экстренно госпитализировали в Пермь.

Пожилой пациент поступил в больницу Удмуртии с частыми приступами нарушения ритма сердца. После телемедицинской консультации с врачами Пермской краевой клинической больницы было решено установить ему кардиовертер дефибриллятор и оперативно доставить в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Перми. Для транспортировки выбрали авиацию, так как это быстрее и безопаснее, чем 4 часовая поездка на реанимобиле.

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края.

Имплантированный дефибриллятор будет следить за ритмом сердца и автоматически реагировать на опасные аритмии. Через 6 суток мужчину выписали. После восстановления пациент отметил быструю транспортировку и улучшение самочувствия: по его словам, после операции сердце заработало по-новому. Он также поблагодарил персонал и отметил хорошие условия в больнице.

Каждый год около 10 пациентов с сердечно сосудистыми патологиями эвакуируют из Удмуртии в Пермь. Санавиация Пермской клинической больницы четко взаимодействует с удмуртскими коллегами. Алексей Степанов, заведующий санавиацией ПККБ подчеркнул, что о прибытии пациентов сообщают за сутки, и к назначенному времени их встречают на вертолетной площадке, чтобы доставить в клинику.