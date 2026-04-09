Департаменту градостроительства Красноярска назначили руководителя

Главой департамента градостроительства Красноярска стал Александр Навродский, который с марта исполнял обязанности руководителя ведомства.
Информацию о новом назначении Newslab подтвердили в пресс-службе мэрии.
Напомним, место оставалось вакантным после увольнения в конце января этого года Сергея Шикунова, перешедшего на работу в краевое министерство строительства. Тогда свои посты в администрации Красноярска потеряли еще пять чиновников. Эти отставки стали первыми кадровыми решениями нового мэра Сергея Верещагина по формированию собственной команды.
Александр Навродский родился в Одессе в 1976 году. Окончил Красноярский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2022—2023 годах он работал в команде мэра Владислава Логинова заместителем руководителя департамента градостроительства и проводил встречи с жителями Николаевки по поводу КРТ.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.