На «российской полке» первыми появятся две категории товаров: чего ждать

Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми товарами, которые появятся на так называемой «российской полке» в магазинах. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов в интервью РИА Новости.
По словам чиновника, именно эти категории товаров могут и должны стать пилотными. Чекушов отметил, что россияне уже давно полюбили такую продукцию, и привел в пример опыт своей семьи и близких.
Чекушов добавил, что российская косметическая продукция очень разнообразна и представлена практически во всех ценовых сегментах — от бюджетных вариантов до премиум-класса.
Закон о «российской полке» приняли в 2025 году. Документ обязывает торговые сети выделять минимальную долю полочного пространства под отечественные непродовольственные товары. Изначально планировалось, что нововведение заработает с марта 2026 года, но позже срок перенесли на 1 марта 2027 года. Это сделали, чтобы ритейлеры могли плавно подготовиться к изменениям.
Согласно новым правилам, магазины должны сами определять свой ассортимент и обеспечивать в торговом зале выкладку российской продукции в установленной минимальной доле. То же требование касается и онлайн-площадок. Главная цель — поддержать отечественных производителей и дать им заметное место на полках.
Ещё до принятия закона о «российской полке», глава Минпромторга России Антон Алиханов отмечал, что её создание начнут с бытовой химии и косметики. Чиновник подчеркивал, что это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и «подтягивает» многие смежные отрасли.
Параллельно с этим в стране продолжают следить за качеством косметики. На российских маркетплейсах обнаружили крем La Roche-Posay, в котором якобы содержится опасный бензол. Роспотребнадзор уже проводит проверку по этому факту и держит ситуацию на контроле.
Ведомство сообщило, что принимает все необходимые меры в рамках действующего законодательства. Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли. В нем потребовали довести до всех участников рынка информацию о недопустимости продажи такой продукции, поскольку она не соответствует российским требованиям безопасности.