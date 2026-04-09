В Новосибирске опубликовали календарь летних каникул для школьников

Источник: РИА "Новости"

Минпросвещения России направило регионам рекомендации по организации учебного процесса в 2025/26 учебном году. Документ помогает установить единые правила для школ, соблюсти санитарные нормы и избежать переутомления учеников.

Согласно рекомендациям, летние каникулы в 2026 году начнутся 27 мая и завершатся 31 августа. Учебный год в школах предложено завершить во вторник, 26 мая.

Для выпускников каникулы начнутся позже — из-за экзаменов. Основной период ЕГЭ пройдёт с 1 июня по 9 июля, а ОГЭ для девятиклассников — со 2 июня по 6 июля. Резервные дни предусмотрены для пересдачи.

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что в 10 школах Новосибирска начнут ставить оценки за поведение.