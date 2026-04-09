В Новосибирске появятся спецподразделения по уходу за газонами и насаждениями

Первый вице-мэр Новосибирска Иосиф Кодалаев в эфире радио «Городская волна» сообщил, что в каждом дорожно-эксплуатационном учреждении (ДЭУ) появятся службы «Зелёный участок», сотрудники которых будут заниматься только газонами и насаждениями. В их обязанности войдут вспашка, прополка, полив, а также очистка почвы от каменной крошки, оставшейся после зимы.
Не обойдут вниманием и любителей оставлять машины в неположенных местах.
«Мы усиливаем работу по выявлению нарушителей, паркующихся на газонах. Напомню, что под это определение также попадает территория, предназначенная для озеленения. Такие факты фиксируются, после чего выписывается штраф», — сказал Иосиф Кодалаев.
Виталий Злодеев