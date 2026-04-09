Утром 9 апреля в Ростовской области сняли режим опасности по БПЛА

В Ростовской области отменили угрозу атаки украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Утром 9 апреля в Ростовской области сняли режим опасности по БПЛА. Соответствующие оповещения об отмене тревоги поступили местным жителям через официальное мобильное приложение МЧС.

Ранее спасатели предупреждали граждан о возможной угрозе с воздуха. Людям настоятельно рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в безопасные строения и не подходить к окнам.

Напомним, минувшей ночью дежурные расчеты успешно перехватили украинские беспилотники на севере региона. Обломки сбитых аппаратов упали на территориях Миллеровского, Тарасовского и Милютинского районов.

— По предварительным данным, ночной инцидент обошелся без пострадавших среди мирного населения. Информация о возможных разрушениях на земле не поступала и сейчас уточняется, — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше