Районы Беларуси продолжают определяться с днями трезвости

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Власти Червенского района Минской области и Осиповичского района Могилевской области определились с датами проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующие решение райисполкома опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Так, на территории Червенского района продажа алкоголя будет ограничена с 00:00 до 24:00 23 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а также с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные вечера в школах.

В Осиповичском районе дней трезвости будет четыре: 23 мая, 12 июня, 11 июля и 1 сентября. В эти дни спиртные напитки будет нельзя купить в течение суток, то есть с 00:00 по 24:00.

Однако есть нюансы. В Червенском районе эти ограничения не будут распространяться на реализацию алкоголя в объектах общепита на розлив, а в Осиповичском еще и на продажу спиртных напитков в магазинах для проведения ритуальных обрядов.

Ограничения уже были.

Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года.

Так, с днями трезвости самыми первыми традиционно определились власти Круглянского района. В этом регионе продажа спиртных напитков будет ограничена в течение суток 7 февраля и 1 сентября, также 13 июня, когда у школьников будут проводиться выпускные вечера.

В Бобруйске антиалкогольные акции пройдут 26 марта, 12 июня, 27 августа и 26 ноября с 00:00 до 24:00.

Также даты проведения дней трезвости назначили власти Шкловского, Мстиславского, Горецкого, Бобруйского, Глусского, Быховского, Дрибинского, Костюковичского, Славгородского, Климовичского, Кличевского и Краснопольского районов Могилевщины, Миорского и Шарковщинского районов Витебской области, двух районов Брестской области — Жабинковского и Каменецкого, а также города Барановичи.