Нижегородские ученые создали программу по подбору солнечных панелей для храмов

В Нижнем Новгороде ученые создали программу, которая позволяет подобрать модель солнечной панели с использованием данных метеорологических служб. Разработка может применяться в области адаптации возобновляемых источников энергии для различных климатических регионов России в качестве потенциальных источников электроэнергии православных храмов, рассказали в пресс-службе ННГАСУ.
Программа основана на теоретических и экспериментальных исследованиях с полноразмерными солнечными панелями, контроллером заряда, инвертора и аккумулятора. Исследования проводились под различными углами наклона в связи с особенностями углов скатных кровель православных храмов.
«Алгоритм включает получение данных солнечной инсоляции по месяцам, учет фактической погоды посредством интерфейсов взаимодействия с метеорологическими службами, расчет выработки энергии солнечной панелью в зависимости от ее характеристик и инсоляции, а также сравнение выработки с нагрузкой для определения необходимой мощности. В программе учтены угол наклона панелей, потери на нагрев и загрязнение. По результатам расчета строятся графики инсоляции, угла наклона и баланса энергии», — рассказал один из авторов разработки, доцент кафедры теплогазоснабжения ННГАСУ Михаил Соколов.
Программа подбора солнечных панелей позволяет более эффективно и экономически выгодно использовать солнечную энергию. Она также является одной из ступеней к воплощению концептов «автономного храма» и «энергоизбыточного храма».
