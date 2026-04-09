Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура высказала серьезные претензии к частным образовательным центрам из-за проверки педагогов и программ обучения

Прокуратура взялась за частные образовательные центры из-за педагогов и программ.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взялась за частные образовательные центры из-за педагогов и программ. Подробности приводит служба информации прокуратуры города Минска.

Органы прокуратуры белорусской столицы провели проверки 42 частных образовательных центров для детей и молодежи. Так, в 20 организациях при приеме педагогов на работу, заключении гражданско-правовых договоров с лицами, осуществляющими педдеятельность, информация из Единого государственного банка данных о правонарушениях не запрашивались. В 11 организациях педагоги не проходили обязательный медосмотр, а еще в пяти у некоторых учителей не было документов о профильном образовании.

Некоторые из частных центров не предоставляли в районные управления образования свои программы обучения.

«В ряде случаев такие программы вовсе отсутствовали, что не позволяет установить соответствие осуществляемой деятельности возрастным и психофизиологическим особенностям детей», — заметили в прокуратуре.

В 50% организаций прием детей осуществлялся без необходимого заявления. А в отношении детей, которые посещали кружки физкультурно-спортивного профиля, не всегда просили справку о состоянии здоровья.

В 29 центрах обнаружены проблемы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. К примеру, допускались нарушения по свету, не было аптечек первой помощи, использовались ученическая и бытовая мебель, которая не соответствовала росту детей, отсутствовали раздельные санузлы, велась плохая уборка помещений и так далее.

Прокуроры вынесли десять представлений и 21 предписание. А за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства виновных привлекли к административной ответственности.

Прокуратура про обнаруженные нарушения через обобщенное представление сообщила информацию в Мингорисполком.

