Прокуратура высказала серьезные претензии к частным образовательным центрам из-за проверки педагогов и программ обучения

Органы прокуратуры белорусской столицы провели проверки 42 частных образовательных центров для детей и молодежи. Так, в 20 организациях при приеме педагогов на работу, заключении гражданско-правовых договоров с лицами, осуществляющими педдеятельность, информация из Единого государственного банка данных о правонарушениях не запрашивались. В 11 организациях педагоги не проходили обязательный медосмотр, а еще в пяти у некоторых учителей не было документов о профильном образовании.