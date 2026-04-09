Прокуратура высказала серьезные претензии к частным образовательным центрам из-за проверки педагогов и программ обучения

Прокуратура взялась за частные образовательные центры из-за педагогов и программ. Подробности приводит служба информации прокуратуры города Минска.
Органы прокуратуры белорусской столицы провели проверки 42 частных образовательных центров для детей и молодежи. Так, в 20 организациях при приеме педагогов на работу, заключении гражданско-правовых договоров с лицами, осуществляющими педдеятельность, информация из Единого государственного банка данных о правонарушениях не запрашивались. В 11 организациях педагоги не проходили обязательный медосмотр, а еще в пяти у некоторых учителей не было документов о профильном образовании.
Некоторые из частных центров не предоставляли в районные управления образования свои программы обучения.
«В ряде случаев такие программы вовсе отсутствовали, что не позволяет установить соответствие осуществляемой деятельности возрастным и психофизиологическим особенностям детей», — заметили в прокуратуре.
В 50% организаций прием детей осуществлялся без необходимого заявления. А в отношении детей, которые посещали кружки физкультурно-спортивного профиля, не всегда просили справку о состоянии здоровья.
В 29 центрах обнаружены проблемы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. К примеру, допускались нарушения по свету, не было аптечек первой помощи, использовались ученическая и бытовая мебель, которая не соответствовала росту детей, отсутствовали раздельные санузлы, велась плохая уборка помещений и так далее.
Прокуроры вынесли десять представлений и 21 предписание. А за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства виновных привлекли к административной ответственности.
Прокуратура про обнаруженные нарушения через обобщенное представление сообщила информацию в Мингорисполком.
Ранее Минобразования Беларуси сказало, кто из школьников попадет на 10-дневные учебно-полевые сборы в 2026 году.
Тем временем в Беларуси учащаяся колледжа получила долг за коммуналку 21 000 рублей.
Кроме того, милиция Минска открыла бесплатную проверку сайтов и соцсетей на мошенничество.