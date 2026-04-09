«Есть возможность строить новый мир»: в Европе решили отречься от Трампа после слов об Иране

Глава МИД Валтонен: Финляндия не потерпит агрессию Трампа в адрес Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки и другие страны Евросоюза не будут терпеть агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. По её словам, такие высказывания недопустимы и представляют угрозу.

«Сейчас есть действительно хорошая возможность начать строить более прочный мир в регионе, и я разговаривала с коллегами в регионе последние несколько дней, а точнее — последние несколько часов, и теперь в воздухе витает надежда», — заявила министр, слова которой приводит газета Iltalehti.

Ранее бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с жёсткой критикой в адрес Трампа. Она призвала применить 25-ю поправку к Конституции США и отправить президента в отставку из-за его угроз уничтожить Иран.

Политик подчеркнула, что нельзя допустить уничтожения целой цивилизации. Такие действия она назвала грехом и безумием.

