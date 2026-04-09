К Дню Победы хабаровские фронтовики получат по 10 тысяч рублей

В Хабаровском крае и ЕАО участники Великой Отечественной войны в апреле получат ежегодную выплату ко Дню Победы. Согласно указу президента России, по 10 тысяч рублей получат те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Выплаты, полагающиеся к 9 мая участникам Великой Отечественной войны, доставляют, начиная с 3 апреля банками и почтой в обычные сроки вместе с пенсией. Вся предварительная работа по уточнению списков фронтовиков и финансированию организаций, которые доставят выплаты, уже проведена, — сообщила управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Средства к празднику Победы получат ветераны, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Деньги также получат те граждане, кто выполнял специальные задания в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств.