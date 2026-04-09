В школах и детсадах Хабаровского края запускают проект по изучению китайского языка

Владение восточными языками стало жизненной необходимостью для экономики региона. Обучать «глобальному мышлению» теперь будут с пеленок. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Китайский язык в Хабаровском крае официально перестал быть просто экзотическим хобби. По поручению губернатора Дмитрия Демешина в регионе стартовал амбициозный проект «Модель полилингвального непрерывного образования». Суть проста: готовить кадры, которые понимают культуру соседа и говорят с ним на одном языке, начнут еще в детском саду, а закончат в университете.
Проект приурочен к Годам российско-китайского сотрудничества в области образования (2026−2027), объявленным президентом Владимиром Путиным. Первопроходцами стали 20 организаций из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре: 8 детсадов, 8 школ и ведущие вузы региона.
— Сегодня нам нужны кадры, которые мыслят глобально и понимают культуру соседа. Владение китайским — это уже не просто преимущество, а необходимость для развития нашей экономики и привлечения инвестиций, — подчеркнул министр образования и науки края Алексей Мокрушин.
Сотрудничество уже идет вовсю: хабаровские школьники возят свои изобретения на конкурсы в Фуюань, а педагоги ездят на стажировки в Харбин. В сентябре Хабаровск и вовсе принимал делегацию из 46 китайских экспертов.
Для тех, кто хочет окунуться в восточную культуру прямо сейчас, 9 и 10 апреля в ТОГУ пройдет большой фестиваль «Восточный портал». Там не только обсудят методики обучения, но и помогут молодежи выбрать профессию, связанную с языками.
