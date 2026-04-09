«Вам необходимо выехать»: Отель в Исламабаде выселяет постояльцев из-за «важного мероприятия»

Отель Serena в столице Пакистана Исламабаде по распоряжению правительства страны просит постояльцев освободить номера из-за «важного мероприятия». Об этом со ссылкой на текст уведомления сообщает ТАСС.
«Мы хотели бы вам сообщить, что правительство Пакистана реквизировало наш отель для проведения важного мероприятия, которое продлится с вечера 8 апреля до вечера воскресенья», — говорится в документе.
В связи с этим гостей отеля просят выехать в течение нескольких часов.
