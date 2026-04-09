«Вам необходимо выехать»: Отель в Исламабаде выселяет постояльцев из-за «важного мероприятия»

Отель Serena в Исламабаде освобождает все номера для делегаций США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Отель Serena в столице Пакистана Исламабаде по распоряжению правительства страны просит постояльцев освободить номера из-за «важного мероприятия». Об этом со ссылкой на текст уведомления сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы вам сообщить, что правительство Пакистана реквизировало наш отель для проведения важного мероприятия, которое продлится с вечера 8 апреля до вечера воскресенья», — говорится в документе.

В связи с этим гостей отеля просят выехать в течение нескольких часов.

Накануне стало известно, где и когда пройдет первый раунд переговоров США и Ирана. 10 апреля в Исламабаде состоится первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, направленных на урегулирование.

До этого Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. По утверждению Трампа, соглашение о прекращении огня с Ираном должно быть двусторонним — то есть обязательства возьмут на себя обе стороны.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше