В Минпромторге рассказали, какие товары первыми появятся на «российской полке»

Первыми категориями товаров, которых коснется проект «о российской полке», станут косметика, бытовая химия и парфюмерия. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказал статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Роман Чекушов.
— Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах, — отметил он.
Законопроект «о российской полке» был подготовлен ведомством еще в прошлом году. Изменения предполагают, что в торговых залах появятся полки с российскими непродовольственными товарами, передает РИА Новости.
Ранее Минпромторг также обновил перечень автомобилей, подлежащих налогу на роскошь. К уже известным премиальным маркам, таким как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz и Rolls-Royce, добавились новые — Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr и другие.
Кроме того, с 1 сентября в России начнет действовать технологический сбор, распространяющийся на готовую продукцию — ноутбуки, планшеты, телефоны. Внедрение нового механизма планируется проводить поэтапно.