Клещи укусили 31 жителя Красноярского края с начала сезона

Клещи стали активнее нападать на жителей Красноярского края. С начала сезона членистоногие укусили 31 человека. Только в минувшую неделю с жалобами на присасывание обратились 29 жителей региона, в том числе девять детей. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
Больше всего случаев произошло в Красноярске — 14. Далее идет юг региона — Шушенский и Ермаковский округа. В Боготольском зарегистрировано два случая.
Единичные нападения клещей были в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Большемуртинско-Сухобузимском, Емельяновском, Идринско-Краснотуранском и Каратузском округах. Клещи подстерегали в населенных пунктах, на кладбищах, а также на садовых участках.
Специалисты призывают быть внимательнее и не забывать о прививке.