150 российских, китайских и монгольских художников примут участие в выставке каллиграфии в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 апреля в Красноярске открывается масштабная международная выставка каллиграфии.

Экспозиция «Каллиграфия — красота и мудрость буквы» объединит около 300 произведений более чем 150 российских, китайских и монгольских художников.

Зрители увидят листы и свитки, выполненные на разных языках, в разных техниках, стилях и почерках. «Выставка призвана продемонстрировать, как это древнее мастерство, развивавшееся тысячелетиями, сегодня, парадоксальным образом, обретает новое дыхание и продолжает пленять ценителей прекрасного своей виртуозностью и красотой», — рассказали в Региональном отделении Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств.

Выставка будет работать до 20 мая.

Вход свободный.

12+