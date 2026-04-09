Хабаровский край готов к пожарам и паводкам

Хабаровский край вступает в пожаро- и паводкоопасный сезон полностью готовым, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для тушения огня готовы более 7 000 человек и 1 800 единиц техники. В противопаводковых мероприятиях задействованы свыше 3 000 человек, 900 единиц техники, 71 плавсредство и 13 воздушных судов. Об этом на брифинге рассказала зампред правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева.
На вопросы журналистов отвечали также замминистра лесного хозяйства Владимир Кадыков, председатель комитета по гражданской защите Александр Горохов, начальник ГУ МЧС по краю Матвей Гибадуллин и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. На юге и в центральных районах введён особый противопожарный режим. Запрещено любое использование открытого огня. Муниципалитеты очищают территории от сухостоя, убирают несанкционированные свалки и создают минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.
В 2026 году для защиты населённых пунктов откроют четыре новых пожарных депо в Ванинском, Хабаровском и Вяземском районах. Зимой были проведены превентивные работы: распиловка и чернение льда, проверка трёх самых затороопасных участков совместно с военными инженерами, взрывные работы для безопасного ухода воды. В постоянной готовности 28 противопаводковых дамб.
«В районе им. Лазо распилили 4 000 кв. метров льда, зачернили почти 7 000, расчистили 13 км русел рек, ещё почти 9 км в плане», — уточнила Ирина Горбачева.
Мониторинг обеспечивают 48 дронов и 62 стационарных гидропоста. Космический контроль, беспилотники с тепловизорами и информационная система «Атлас опасностей и рисков» помогают оперативно выявлять возгорания и прогнозировать подъем воды.
«Слаженность работы всех ведомств отработана на учениях и тренировках. Муниципалитеты и службы готовы к сезону», — подчеркнула зампред правительства.
Жителей края просят соблюдать правила безопасности: не жечь сухую траву и сообщать о возгораниях или подтоплениях в экстренные службы. Все данные публикуются на сайтах органов власти и в соцсетях. Действует система экстренного SMS-оповещения совместно с операторами связи.