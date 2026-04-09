СМИ: Тюменские власти планируют потратить почти 200 миллионов рублей на VPN

Региональные государственные структуры планируют в 2026 году масштабные закупки услуг VPN. Сообщается, что общий объем контрактов уже превысил 198 миллионов рублей, следует из анализа платформы «Ростендер».
По данным исследования, на 2026 год запланировано проведение 69 тендеров для нужд региональных ведомств и учреждений. При этом не исключается, что в течение года сумма закупок может увеличиться за счет дополнительных аукционов.
Отмечается, что крупнейшим заказчиком станет ГКУ Тюменской области «Центр информационных технологий Тюменской области», на который приходится 23 тендера на 151,3 миллиона рублей. Уточняется, что учреждение отвечает за цифровую инфраструктуру региона и защищенный обмен служебной информацией.
Среди других заказчиков названы МКУ «Тюменьгортранс», департамент информатизации Тюменской области и ФГБУ «Рослесинфорг». Также сообщается, что основным поставщиком остается ПАО «Ростелеком», уже получившее 22 тендера на 177,4 миллиона рублей, тогда как остальные контракты распределены между рядом компаний, передает Ura.Ru.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил представителям бизнеса, что к 15 апреля они должны ограничить доступ к своим площадкам для тех пользователей, которые используют сервисы VPN. Кроме того, этим компаниям уже «выдали методичку», в которой описано, как они могут самостоятельно выявлять и блокировать VPN. Информацией о новых сервисах площадки должны будут делиться с ведомством.