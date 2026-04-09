Юные таланты Сибири пробились в финал всероссийского футбольного турнира

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился региональный этап престижных соревнований по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!».
На поле крытого манежа «Футбол-арена “Енисей” за право представлять Сибирь на всероссийском уровне боролись семь команд из пяти регионов.
Этот ежегодный турнир, организованный компанией «МегаФон» при поддержке профильных министерств и Российского футбольного союза, уже много лет является настоящим праздником для юных футболистов. С 2005 года в нем приняли участие десятки тысяч ребят со всей страны, демонстрируя не только спортивное мастерство, но и несгибаемую волю к победе.
В этот раз красноярская площадка собрала самых упорных и талантливых игроков, готовых сразиться за заветные путевки в финал. Главное событие сезона — всероссийский финал — пройдет с 18 по 23 мая 2026 года на федеральной территории «Сириус» в Сочи.
Итоги напряженных баталий подведены. В младшей группе (2013−2014 г. р.) победу одержала команда «Дом детства» (Кемеровская область-Кузбасс), второе место заняла команда «Лидер» (Красноярский край, Партизанский ДД). Среди старших возрастов (2011−2012 г. р.) лучшей стала команда «Гагаринец» Красноярский край, Канский ДД).
На церемонии награждения победителей и участников поздравили почетные гости:
Владимир Демидов, президент Красноярской краевой федерации по футболу.
Данила Буданов, технический директор «МегаФона» в Красноярском крае.
Александр Марченко, директор СШОР по футболу «Енисей».
Игроки женского футбольного клуба «Енисей», нападающие Дарья Блинова и Дарья Плужник.
Владимир Демидов отметил высокий уровень организации турнира и пожелал победителям успехов на всероссийском этапе: «Поздравляю всех участников турнира с этим праздником. Я горжусь Красноярском за то, что он в очередной раз стал центральной сибирской площадкой для проведения второго этапа межрегиональных соревнований. Поздравляю команду “Дом детства” из Кемеровской области и, конечно, нашу краевую команду “Гагаринец”. Вы достойно победили, и я желаю вам выиграть главный всероссийский турнир в Сочи. А остальным ребятам желаю в дальнейшем побольше игровых встреч и достойных побед».